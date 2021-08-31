Военные США бросили в Афганистане служебных собак

Американская некоммерческая организация American Humane осудила власти Штатов за то, что те не эвакуировали служебных собак из Афганистана. Об этом заявил глава организации Робин Ганцерт.

"Потрясён новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на Армию США", — сказал он, заметив, что в Афганистане четырёхлапых ждут пытки и смерть.

Ганцерт призвал как можно скорее вывезти животных, чтобы спасти их от гибели, и заметил, что эти храбрые собаки выполняют ту же опасную, спасающую жизни работу, что и военные служебные питомцы. Кроме того, организация готова оказать помощь в перевозке собак и обеспечить им пожизненное медицинское обслуживание.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.