Военные США бросили в Афганистане служебных собак
По словам правозащитника, его организация была готова оказать помощь в перевозке животных и обеспечить им пожизненное медицинское обслуживание.
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Американская некоммерческая организация American Humane осудила власти Штатов за то, что те не эвакуировали служебных собак из Афганистана. Об этом заявил глава организации Робин Ганцерт.
"Потрясён новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на Армию США", — сказал он, заметив, что в Афганистане четырёхлапых ждут пытки и смерть.
Ганцерт призвал как можно скорее вывезти животных, чтобы спасти их от гибели, и заметил, что эти храбрые собаки выполняют ту же опасную, спасающую жизни работу, что и военные служебные питомцы. Кроме того, организация готова оказать помощь в перевозке собак и обеспечить им пожизненное медицинское обслуживание.
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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