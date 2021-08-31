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Сенатор Цеков назвал нарушением прав человека прекращение вакцинации "Спутником V" в Словакии

То, как ведёт себя Братислава в условиях внутриполитической борьбы, говорит о том, что словацкая верхушка препятствует свободному выбору, отметил парламентарий.

31 августа, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Нарушением прав человека назвал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прекращение использования российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Словакии. В разговоре с Лайфом сенатор подчеркнул, что каждый гражданин должен иметь возможность привиться той вакциной, какой хочет.

"Мы видим, что эти проблемы с вакцинацией в Словакии уже на протяжении года. Конечно же, это нарушение прав человека и человек должен иметь возможность привиться той вакциной, которую он считает для себя приемлемой", — сказал Сергей Цеков.

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То, что делает верхушка Словакии в условиях внутриполитической борьбы, говорит о том, что местные власти препятствуют в вопросе свободы выбора, которая должна быть у людей, отрезал парламентарий.

"Все эти разговоры о сертификации — это только разговоры, и для них это возможность не допустить вакцинацию ["Спутником V"], прикрываясь какими-то стандартами и принципами. Это политика, а не здравоохранение", — сказал наш собеседник.

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Сергей Цеков напомнил, что предыдущее Правительство Словакии считало, что вакцинация "Спутником V" позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в стране.

"Теперь пришло новое, которое особо и не понимает в здравоохранении. К сожалению, сегодня в процессе вакцинации присутствует серьёзная политика", — подытожил сенатор.

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Напомним, ранее Словакия заявила, что использовала всю партию вакцины от коронавируса "Спутник V", которая была поставлена в начале года. В РФПИ указали, что, несмотря на эффективность и безопасность отечественного препарата, против него была развёрнута информационная кампания.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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