Сенатор Цеков назвал нарушением прав человека прекращение вакцинации "Спутником V" в Словакии

Нарушением прав человека назвал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прекращение использования российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Словакии. В разговоре с Лайфом сенатор подчеркнул, что каждый гражданин должен иметь возможность привиться той вакциной, какой хочет.

"Мы видим, что эти проблемы с вакцинацией в Словакии уже на протяжении года. Конечно же, это нарушение прав человека и человек должен иметь возможность привиться той вакциной, которую он считает для себя приемлемой", — сказал Сергей Цеков.

То, что делает верхушка Словакии в условиях внутриполитической борьбы, говорит о том, что местные власти препятствуют в вопросе свободы выбора, которая должна быть у людей, отрезал парламентарий.

"Все эти разговоры о сертификации — это только разговоры, и для них это возможность не допустить вакцинацию ["Спутником V"], прикрываясь какими-то стандартами и принципами. Это политика, а не здравоохранение", — сказал наш собеседник.

Сергей Цеков напомнил, что предыдущее Правительство Словакии считало, что вакцинация "Спутником V" позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в стране.

"Теперь пришло новое, которое особо и не понимает в здравоохранении. К сожалению, сегодня в процессе вакцинации присутствует серьёзная политика", — подытожил сенатор.