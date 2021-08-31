"Аэрофлот" назвал дату начала полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на прямые рейсы из Москвы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. При этом полёты стартуют с 1 октября. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, с 9 августа Россия впервые с 2015 года возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. А с 27 августа число рейсов по этим направлениям было увеличено: из Москвы по каждому из этих направлений теперь летает 15 рейсов. Кроме того, разрешаются полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой один рейс в неделю в каждый город.