"Аэрофлот" назвал дату начала полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания уже открыла продажу билетов на рейсы из Москвы к этим египетским курортам.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на прямые рейсы из Москвы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. При этом полёты стартуют с 1 октября. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Рейсы будут осуществляться ежедневно — по два на каждое направление.
Напомним, с 9 августа Россия впервые с 2015 года возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. А с 27 августа число рейсов по этим направлениям было увеличено: из Москвы по каждому из этих направлений теперь летает 15 рейсов. Кроме того, разрешаются полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой один рейс в неделю в каждый город.
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