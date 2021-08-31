Волочкова обвинила соседей по элитному посёлку в расизме

Известная балерина Анастасия Волочкова отреагировала на замечания своей соседки по поводу семьи из Таджикистана, которая живёт у звезды. Об этом сообщает РИА ФАН. Известно, что люди, которых приютила дива, помогают ей ухаживать за особняком площадью в 750 квадратов. Помощники проживают в отдельном домике на участке экс-примы Большого театра. Из-за них председательница ТСН, по совместительству соседка Волочковой, запретила детям её помощников гулять с остальными ребятами на общей площадке коттеджного посёлка. Своей реакцией на такой поступок соседки балерина поделилась на видео, которое опубликовала в "Инстаграме".

"Дорогие мои, хочу спросить у вас. Неужели зазорно приютить у себя семью из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана? Да неважно откуда. Мы все люди. Мы ходим по одной земле и дышим одним воздухом. И дети наши равны. Как можно выгонять маленьких ангелочков с детской площадки?" — написала под публикацией Волочкова, обозначив в заглавии поста — "про национализм".

Экс-прима также отметила, что "разделять детей по национальности и людей делить просто ничтожно". Волочкова уточнила, что помогает ей пара из Таджикистана, она стала частью её семьи.

В ответ на эти заявления и гнев балерины подписчики выразили свою поддержку. Так, кто-то написал, что балерина "ни перед кем не должна отчитываться, кого принимать", поскольку она является хозяйкой дома. Другая поклонница отметила, что стала уважать Волочкову "ещё больше", а реакция звезды на всю ситуацию является показателем, что балерина — "необыкновенный человек с большим сердцем".

Вместе с тем Волочкова в своём видео предположила, что проблема с детьми из Таджикистана является продолжением конфликта с соседями, который разгорелся недавно. А мы напомним, что Волочкова угодила в скандал, когда в Сети появился кадр, как она справляет нужду у себя во дворе, возмутив тем самым соседей. В итоге танцовщица решила устроить "туалетный флешмоб" после своего скандального фото.