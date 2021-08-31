Microsoft объявила дату выхода Windows 11
Компания решила вести процесс развёртывания новой системы поэтапно.
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Операционная система Windows 11 станет доступна для загрузки 5 октября. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что её бесплатно смогут скачать пользователи с системой Windows 10, также она будет установлена на новом оборудовании Microsoft. При этом процесс развёртывания новой системы будет поэтапный, а всем подходящим устройствам будет предложено обновиться к середине 2022 года.
"Беря в расчёт опыт, полученный с Windows 10, мы хотим быть уверены, что предоставляем наилучшие возможности", — сказано в релизе.
А ранее Лайф сообщал, что Windows 11 смогут установить и некоторые владельцы старых ПК. Для этого им будет необходимо скачать с сайта компании образ диска и поставить систему именно так, а не через центр обновлений.
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