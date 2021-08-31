Microsoft объявила дату выхода Windows 11

Операционная система Windows 11 станет доступна для загрузки 5 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что её бесплатно смогут скачать пользователи с системой Windows 10, также она будет установлена на новом оборудовании Microsoft. При этом процесс развёртывания новой системы будет поэтапный, а всем подходящим устройствам будет предложено обновиться к середине 2022 года.

"Беря в расчёт опыт, полученный с Windows 10, мы хотим быть уверены, что предоставляем наилучшие возможности", — сказано в релизе.