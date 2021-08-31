Большинство предложений России проигнорированы в резолюции СБ ООН по Афганистану, заявили в МИД

Подавляющее число предложений и призывов России оказалось проигнорировано в резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Большинство наших предложений остались проигнорированными. Авторы резолюции наотрез отказались включать в параграф, посвящённый борьбе с терроризмом, упоминание ИГИЛ* и "Исламского движения Восточного Туркестана"*, которые представляют серьёзную угрозу безопасности в регионе", — указала дипломат.

Кроме того, Захарова отметила, что в тексте не нашли отражение тезисы о важности недопуска негативного влияния эвакуации квалифицированных афганских кадров на "социально-экономическое положение страны и её способность к достижению целей устойчивого развития, а также о пагубном влиянии заморозки национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане".

По словам дипломата, резолюцию 2593 подготовила "тройка" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция) при "значительном вкладе" России "в придание документу максимально сбалансированного вида, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования". Однако в его итоговой редакции не разделяется мнение Москвы, которая призывала добавить в положение по гуманитарному содействию "ссылку на императив реализации такой деятельности в строгом соответствии с руководящими принципами ООН по оказанию гуманитарной помощи, содержащимися в резолюции Генассамблеи 46/182".

Захарова подчеркнула, что практика западных страх по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов разочаровала. Она также предположила, что Вашингтон, Лондон и Париж "обкатали" текст в узком формате, предоставив при этом его на рассмотрение в Совет в последний момент. Такие догадки подтверждают утечки в СМИ "информации об инициативе "тройки" ещё до получения российской стороной каких-либо сигналов от её авторов".

Несмотря на это, всё-таки некоторые предложения и призывы России были учтены. Так, в итоговой редакции "фокус документа перемещён на важнейшие вопросы противодействия терроризму", "удалены наиболее интрузивные пассажи по правочеловеческой проблематике, нарушающие суверенитет Афганистана", а также был "добавлен пункт о необходимости предупреждения возможных повторных террористических атак в аэропорту Кабула".

"Через позитив рассматриваем включение в резолюцию призыва к международным донорам и гуманитарным агентствам оказывать помощь Афганистану и основным странам — реципиентам беженцев", — говорится в комментарии.

Захарова отметила, что российская сторона надеется на внимательность западных стран в будущем к озабоченностям своих коллег по Совбезу в работе на афганском направлении. Причём "сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе".

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая. В документе также говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи. А представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по резолюции относительно ситуации в Афганистане. Отмечается, что документ был принят тринадцатью голосами.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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