Проценко предупредил об осенней вспышке коронавируса

Осенью из-за сочетания сразу нескольких факторов в России может случиться новая вспышка коронавируса. Об этом предупредил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнётся сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков", — приводит его слова Ura.ru.

Эти факторы в совокупности могут создать предпосылки для новой вспышки и тяжёлого течения болезни, считает доктор. При этом он уверен, что людям необходимо научиться жить с CoViD-19, как с гриппом или другими заболеваниями. Для этого нужно соблюдать меры профилактики и вакцинироваться, уточнил он.