Проценко предупредил об осенней вспышке коронавируса
При этом медик уверен, что людям необходимо научиться жить с ковидом — как с гриппом или другими заболеваниями.
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Осенью из-за сочетания сразу нескольких факторов в России может случиться новая вспышка коронавируса. Об этом предупредил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнётся сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков", — приводит его слова Ura.ru.
Эти факторы в совокупности могут создать предпосылки для новой вспышки и тяжёлого течения болезни, считает доктор. При этом он уверен, что людям необходимо научиться жить с CoViD-19, как с гриппом или другими заболеваниями. Для этого нужно соблюдать меры профилактики и вакцинироваться, уточнил он.
А ранее врач дал советы, какие анализы следует сдать переболевшим ковидом. По его мнению, изучить нужно как общее состояние организма, так и уровень антител после перенесённой болезни.
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