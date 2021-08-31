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Мурашко рассказал о "долгом ковиде" продолжительностью свыше девяти месяцев

Среди побочных эффектов у пациентов выявляют неврологические, в том числе когнитивные расстройства, различные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и ряд других проблем, отметил министр.

31 августа, 15:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

"Долгий ковид" у переболевших этой инфекцией пациентов может наблюдаться на протяжении шести-девяти месяцев и даже больше. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый длинный ковид — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма", — отметил глава Минздрава РФ на селекторном совещании с регионами.

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Мурашко уточнил, что среди побочных эффектов у пациентов диагностируют неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью и различные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, встречаются трудности с органами дыхания и опорно-двигательным аппаратом.

Глава Минздрава добавил, что страдающих от "длительного ковида" пациентов следует как можно скорее направлять на реабилитацию.

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А ранее в Минздраве предупредили об опасном эффекте ковида для беременных. Медики отмечают, что малышам заражённых мам чаще требовалась интенсивная терапия и даже реанимация. Также наблюдаются высокие показатели перинатальной смертности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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