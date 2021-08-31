Мурашко рассказал о "долгом ковиде" продолжительностью свыше девяти месяцев

"Долгий ковид" у переболевших этой инфекцией пациентов может наблюдаться на протяжении шести-девяти месяцев и даже больше. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый длинный ковид — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма", — отметил глава Минздрава РФ на селекторном совещании с регионами.

Мурашко уточнил, что среди побочных эффектов у пациентов диагностируют неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью и различные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, встречаются трудности с органами дыхания и опорно-двигательным аппаратом.

Глава Минздрава добавил, что страдающих от "длительного ковида" пациентов следует как можно скорее направлять на реабилитацию.