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Датский министр иммиграции призвал афганских беженцев не ехать в ЕС

Копенгагену же не следует "повторить ошибки 2015 года", указал Тесфайе и призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза.

31 августа, 15:31
<p>Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK</p>

Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Беженцы из Афганистана должны оставаться в своём регионе, а не бежать в Европу. Об этом заявил министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе в ходе внепланового заседания Совета Европейского союза на уровне глав МВД.

"Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления (Совета ЕС. — Прим. Лайфа) очень чётко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача — стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались", — приводит ТАСС слова министра.

По его словам, нельзя допустить ситуации 2015 года, когда в Европу ринулся поток беженцев из третьих стран, в частности из-за обострения обстановки в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки. Министр призвал помогать граничащим с Афганистаном территориям, куда иммигрируют афганцы, чтобы те "могли получить всё, что им нужно, в соседних странах". Кроме того, Маттиас Тесфайе подчеркнул, что защиту внешних границ Евросоюза необходимо усилить.

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"В понедельник (30 августа. — Прим. Лайфа) у нас прошла короткая встреча (в формате видеоконференции. — Прим. Лайфа) с министрами Таджикистана и Туркмении. Для нас было очень важно услышать, как эта ситуация развивается с их точки зрения", — сообщил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что большинство предложений Москвы проигнорированы в резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану. В частности, в тексте не нашли отражения тезисы о пагубном влиянии заморозки национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в южноазиатской стране.

Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая. В документе среди прочего говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи. А представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по резолюции относительно ситуации в Афганистане. Документ был принят тринадцатью голосами.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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