Датский министр иммиграции призвал афганских беженцев не ехать в ЕС

Беженцы из Афганистана должны оставаться в своём регионе, а не бежать в Европу. Об этом заявил министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе в ходе внепланового заседания Совета Европейского союза на уровне глав МВД.

"Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления (Совета ЕС. — Прим. Лайфа) очень чётко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача — стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались", — приводит ТАСС слова министра.

По его словам, нельзя допустить ситуации 2015 года, когда в Европу ринулся поток беженцев из третьих стран, в частности из-за обострения обстановки в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки. Министр призвал помогать граничащим с Афганистаном территориям, куда иммигрируют афганцы, чтобы те "могли получить всё, что им нужно, в соседних странах". Кроме того, Маттиас Тесфайе подчеркнул, что защиту внешних границ Евросоюза необходимо усилить.

"В понедельник (30 августа. — Прим. Лайфа) у нас прошла короткая встреча (в формате видеоконференции. — Прим. Лайфа) с министрами Таджикистана и Туркмении. Для нас было очень важно услышать, как эта ситуация развивается с их точки зрения", — сообщил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что большинство предложений Москвы проигнорированы в резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану. В частности, в тексте не нашли отражения тезисы о пагубном влиянии заморозки национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в южноазиатской стране.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.