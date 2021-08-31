12-летняя москвичка узнала, что беременна, попав в больницу с аппендицитом

В Москве 12-летняя школьница забеременела от приятеля и не собирается делать аборт. Как рассказала родительница девочки, прерывать беременность нельзя по медицинским показаниям, так как в будущем дочь, вероятно, не сможет зачать ребёнка. Об этом сообщает сайт kp.ru.

О беременности стало известно после того, как 29 августа у шестиклассницы заболел живот и её увезли в больницу с подозрением на аппендицит. Диагноз подтвердился, но во время обследования врачи выяснили, что несовершеннолетняя пациентка ещё и беременна. Медики были вынуждены сообщить об этом в полицию.

Как отмечается, девочка воспитывается в полной семье, но отец постоянно пропадает на стройке, а мать не работает, поскольку ухаживает за тяжелобольной свекровью. Все они проживают в трёхкомнатной квартире. Правоохранители также опросили маму школьницы, которая рассказала, что в курсе отношений дочери с неким парнем, но ей якобы известно лишь его имя. При этом женщина заверила, что прерывать беременность дочь не будет.

По факту инцидента столичная прокуратура организовала проверку. Таинственному другу девочки может грозить до 10 лет тюрьмы.