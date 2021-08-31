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12-летняя москвичка узнала, что беременна, попав в больницу с аппендицитом

Полицейские уже опросили маму школьницы, которая рассказала, что в курсе об отношениях дочери с неким парнем, но ей известно лишь его имя. При этом женщина заверила, что аборт никто делать не будет.

31 августа, 15:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве 12-летняя школьница забеременела от приятеля и не собирается делать аборт. Как рассказала родительница девочки, прерывать беременность нельзя по медицинским показаниям, так как в будущем дочь, вероятно, не сможет зачать ребёнка. Об этом сообщает сайт kp.ru.

О беременности стало известно после того, как 29 августа у шестиклассницы заболел живот и её увезли в больницу с подозрением на аппендицит. Диагноз подтвердился, но во время обследования врачи выяснили, что несовершеннолетняя пациентка ещё и беременна. Медики были вынуждены сообщить об этом в полицию.

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Как отмечается, девочка воспитывается в полной семье, но отец постоянно пропадает на стройке, а мать не работает, поскольку ухаживает за тяжелобольной свекровью. Все они проживают в трёхкомнатной квартире. Правоохранители также опросили маму школьницы, которая рассказала, что в курсе отношений дочери с неким парнем, но ей якобы известно лишь его имя. При этом женщина заверила, что прерывать беременность дочь не будет.

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По факту инцидента столичная прокуратура организовала проверку. Таинственному другу девочки может грозить до 10 лет тюрьмы.

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А ранее сообщалось, что школьница, забеременевшая в 10 лет, стала самой молодой мамой Великобритании. Ребёнок появился на свет раньше положенного срока. Интересно, что родители девочки до последнего не были в курсе, что их дочь находится в положении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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