Депутат Ревенко объяснил своё предложение "наказывать рублём" журналистов за интервью с маньяками. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

Гонорары, которые журналисты получают за интервью с преступниками, стоит отдавать жертвам этих преступлений. С такой инициативой выступает депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко. В шоу "Дайте сказать" парламентарий объяснил своё предложение.

"Мы не можем равнодушно смотреть за тем, как появляются работы, которые, по сути дела, реабилитируют или пытаются реабилитировать в глазах аудитории таких — человеком не назовёшь — таких персонажей, как Мохов, скопинский маньяк. Это животное, которое много лет насиловало двух девочек. И перед этим животным появляется красивая барышня, заботливо приносящая ему стакан кофе, и они начинают мило разговаривать. Начинает выстраивать так разговор, что, по сути дела, пытается вызвать чуть ли не жалость к этому человеку, — говорит депутат, имея в виду скандальное интервью Ксении Собчак.

Своё предложение он высказал во время пика дискуссии о резонансной беседе Собчак со скопинским маньяком. Депутат считает, что подобные журналистские работы могут причинить боль и страдания прежде всего жертвам преступлений и их родным. Именно пострадавших парламентарий и предлагает защитить.

"Речь в моей инициативе шла о людях, которые совершили преступления против личности — к таким преступлениям относятся изнасилование, насилие над личностью. И когда они делятся этими воспоминаниями, журналист вообще не думает о том, что это может причинить боль, страдания жертвам, родственникам жертв. Вряд ли об этом думала Ксения Собчак. У неё были другие цели — побольше собрать просмотров. Так давайте мы будем тогда эти гонорары и прибыль, полученную от подобного рода публикаций, направлять в адрес жертв этих преступников", — заключил Ревенко.

Он отметил, что его инициатива не запретительная, она призвана ограничить количество желающих брать и давать подобные интервью.

В шоу "Дайте сказать" Евгений Ревенко также рассказал, каким должен быть идеальный политик в глазах избирателя, какими качествами он должен обладать и что ждёт наше государство в ближайшем будущем. Полную версию беседы смотрите здесь.