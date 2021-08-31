Учёные назвали главную причину смерти пациентов с тяжёлой формой ковида

Микробы редко играют роль в появлении осложнений у пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Главная причина смерти от CoViD-19 в подобном случае — большое количество вирусных частиц в лёгких. К такому выводу пришли учёные Университета Нью-Йорка в ходе исследования бактериальных инфекций, которые сопровождают тяжёлые формы ковида. Результаты опубликовал научный журнал Nature Microbiology.

"Мы провели пока самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции. Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от CoViD-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в лёгких", — рассказал один из авторов исследования, адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.

Сообщается, что учёные давно пытаются разобраться в том, что является основной причиной смерти пациентов с тяжёлыми формами коронавируса. Предполагается, летальный исход происходит из-за самого вируса или же вторичных бактериальных инфекций и чрезмерно сильной реакции иммунитета на заражение.

Сулайман и его коллеги в рамках исследования проследили за развитием вторичных инфекций в лёгких свыше 580 пациентов, которые попали в критическом состоянии в университетскую клинику в марте 2020 года. Отмечается, что, несмотря на труды врачей, около четверти больных умерли после заражения. Тогда учёные изучили состояние их лёгких, численность и видовой состав бактерий, которые обитали в них. Кроме того, они сопоставили эти данные с тем, как много вирусных частиц вырабатывал организм погибших и выживших пациентов.

Согласно данным исследования, главный фактор риска для пациентов с тяжёлым течением коронавируса — высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях. Таким образом, в тканях органов дыхания умерших находилось в десять раз больше частиц инфекции, чем в лёгких выживших пациентов. Это не учитывая тот факт, что микрофлора дыхательных органов слабее влияла на исход болезни.

Кроме того, в организме умерших вырабатывалось на 50% меньше белков, отвечающих за подавление вирусных инфекций, и различных форм антител, которые могут соединяться с оболочкой SARS-CoV-2. Такая особенность означает, что главная причина смерти пациентов с тяжёлой формой ковида — это не сопутствующие инфекции, а неспособность иммунитета справиться с вирусом.

"Наши данные показывают, что в работе адаптивного иммунитета этих пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с инфекцией. Если мы сможем выявить эту проблему, у нас появится возможность создать препараты, повышающие активность иммунной системы при заражении коронавирусом", — рассказал другой автор исследования, доцент Университета Нью-Йорка Леопольд Сигал.