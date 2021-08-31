Европейский политолог предсказал развитие отношений Москвы и Таллина после избрания нового президента Эстонии

Будущее российско-эстонских отношений после избрания Алара Кариса новым президентом Эстонии будет зависеть от других людей, ведь настоящее руководство может уже находиться не в этой стране. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал финский политолог, доктор общественно-политических наук, международный правозащитник, историк, доцент социологии права Йохан Бекман.

"Что же касается отношений с Россией, то у меня такое ощущение, что руководство уже не в стране и это не он [президент] будет руководить внешней политикой. Будущее отношений во многом будет зависеть от военного блока НАТО и ЕС. И в целом от политики такого русофобского звена Европы — это Прибалтика, Украина и Польша", — сказал Бекман.

Политолог рассказал о сложившемся у него впечатлении, что никто не хочет быть президентом Эстонии, потому что были проблемы как с поиском кандидатов, так и с подходящим для этой должности человеком. При этом выбранного Алара Кариса никто не знает, уточнил наш собеседник. Он также заметил, что тенденция нежелания становиться политиками распространилась уже на всю Европу, потому что политика — это лживое и грязное дело. Виноватым в этом Бекман назвал экс-главу государства Тоомаса Ильвеса, гражданина США, работавшего на ЦРУ, который испортил репутацию президентов Эстонии.

Отметим, что в должность Карис вступит 11 октября. До этого времени исполнять обязанности главы Эстонии продолжит Керсти Кальюлайд.