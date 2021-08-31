"Офицеры России" призвали власти Казахстана отреагировать на угрозы местных националистов

Заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi" является спланированной провокацией, и власти Казахстана должны на неё реагировать. Об этом заявил глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

"Я очень удивлён, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой", — приводит его слова "Газета.ru".

Это наглая и спланированная провокация, и очень странно слышать такое от отдельных граждан республики. Эти националисты с пеной у рта пытаются защитить свою родину, независимость и так далее, заметил Липовой, указав также на продолжающиеся в Казахстане антироссийские выпады и акции.

"Нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно по всему советскому пространству. Несложно догадаться, что это спланированная акция, режиссёры которой сидят за океаном", — заключил Липовой.