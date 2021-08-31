"Офицеры России" призвали власти Казахстана отреагировать на угрозы местных националистов
Представители незарегистрированной партии "Ел Тірегі" пригрозили депутатам Госдумы и членам организации уничтожением, если те приедут в республику.
Сергей Липовой. Фото © "Офицеры России"
Заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi" является спланированной провокацией, и власти Казахстана должны на неё реагировать. Об этом заявил глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой.
"Я очень удивлён, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой", — приводит его слова "Газета.ru".
Это наглая и спланированная провокация, и очень странно слышать такое от отдельных граждан республики. Эти националисты с пеной у рта пытаются защитить свою родину, независимость и так далее, заметил Липовой, указав также на продолжающиеся в Казахстане антироссийские выпады и акции.
"Нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно по всему советскому пространству. Несложно догадаться, что это спланированная акция, режиссёры которой сидят за океаном", — заключил Липовой.
Ранее лидеры незарегистрированной партии "Ел Тірегі" записали видеообращение к ряду депутатов Госдумы и членам организации "Офицеры России", пригрозив, что если те приедут в республику, то будут уничтожены.
А 21 августа прошла встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Российский лидер заявил о непрерывных контактах двух стран и сотрудничестве в международных организациях, а Токаев рассказал о союзнических отношениях государств.
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