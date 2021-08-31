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Тяжёлый случай тропической малярии выявили в Пскове

Сейчас молодой человек находится в сознании в реанимации. По словам медиков, диагностированный вид заболевания относится к самому опасному, в случае отсутствия лечения гарантирован летальный исход.

31 августа, 16:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врачи Псковской областной инфекционной больницы выявили малярию в тяжёлой форме у пациента, который ранее посетил тропический регион. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте".

По данным медиков, 22-летний молодой человек в крайне тяжёлом состоянии поступил в больницу с диагнозом "лихорадка неясного генеза, менингит". В других госпиталях у него заподазривали тонзиллит (воспаление миндалин. — Прим. Лайфа) и острую почечно-печёночную недостаточность.

"Диагноз подтверждён, <...> церебральная форма тяжёлой степени. Множественные осложнения", — заявили в больнице.

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Отмечается, что пациента перевели в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге. В настоящее время парень пришёл в сознание. По словам врачей, диагностированный вид малярии относится к самому опасному, в случае отсутствия лечения гарантирован летальный исход.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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