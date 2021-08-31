S7 раскрыла даты начала полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Билеты на эти египетские курорты можно приобрести на сайте перевозчика.
Фото © VK / S7 Airlines
Авиакомпания S7 вернёт регулярные рейсы из Москвы в аэропорты популярных египетских курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в октябре. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Так, продажа билетов в Хургаду открыта с 5 октября, полёты будут совершаться один раз в неделю по вторникам, а с 6 ноября — по субботам вместо вторника.
В Шарм-эль-Шейх туристы смогут вылететь дважды в неделю по средам и субботам начиная с 9 октября. С 31 октября рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
Напомним, с 9 августа Россия впервые с 2015 года возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А с 27 августа число рейсов по этим направлениям было увеличено: из Москвы по каждому из этих направлений теперь летает 15 рейсов. Кроме того, разрешаются полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой один рейс в неделю в каждый город.
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