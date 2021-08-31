S7 раскрыла даты начала полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания S7 вернёт регулярные рейсы из Москвы в аэропорты популярных египетских курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в октябре. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Так, продажа билетов в Хургаду открыта с 5 октября, полёты будут совершаться один раз в неделю по вторникам, а с 6 ноября — по субботам вместо вторника.

В Шарм-эль-Шейх туристы смогут вылететь дважды в неделю по средам и субботам начиная с 9 октября. С 31 октября рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.