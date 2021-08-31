В Ярославле юные десантники устроили патриотическое шоу с пожеланием смерти геям

Скандал разгорелся после того, как во Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле прошли выступления военно-патриотического клуба "Десантник". В ходе перформанса участники представления подхватили одного из своих товарищей на руки, положили на него брусок пеноблока с надписью "Смерть ***" (гомосексуалам) и эффектно разбили его кувалдой, пишет портал 76.RU.

Представление вызвало у зрителей настоящий шок. Многих возмутило как использование в детском представлении грубой и обсценной лексики, так и прямой призыв к насилию в отношении меньшинств. А вот руководитель военно-патриотического клуба Андрей Палачёв так не считает. И вообще, по его словам, "детишки просто решили пошутить" и нарисовали эту надпись в самый последний момент, то есть это был творческий экспромт.

"А за что их наказывать? Они просто "дырявых" не любят, я таких тоже не люблю", — заявил местным журналистам Палачёв.

А вот во Дворце культуры имени Добрынина позицию "Десантника" не разделяют. По словам директора ДК Игоря Дербина, мероприятие было запланировано как семейное, поэтому такой выходки от активистов никто не ожидал. Теперь "Десантнику" дорога во Дворец культуры точно заказана, говорит Дербин.

"Это не было спланировано заранее или согласовано, потому что они знали, что мы не разрешим. Своим поступком они перечеркнули всё хорошее впечатление от мероприятия. И наложили тень на меня, на себя, на учреждение", — добавил он.