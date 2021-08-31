Клубы РПЛ предложили доработать предложения об изменении формата турнира

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы лиги предложили РФС доработать предложения по формату чемпионата России с учётом возражений до 4 октября. Об этом он рассказал журналистам.

"Реформы назрели. Реформы должны проводиться комплексно. По структуре соревнований, принимая во внимание доклад по формату "Юпитер-16", предложить РФС доработать его с учётом принципиальных возражений, озвученных клубами РПЛ. Установить срок до 4 октября", — заявил Прядкин.

Ранее большинство клубов РПЛ выступили за плавный переход к лимиту на легионеров по схеме "10+15". Речь идёт о том, что в заявку команды на сезон можно будет включать десять игроков из-за рубежа. Остальные 15 футболистов должны обладать паспортом РФ.