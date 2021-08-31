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Клубы РПЛ предложили доработать предложения об изменении формата турнира

Схема проведения соревнований должна быть доработана до 4 октября.

31 августа, 17:16
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы лиги предложили РФС доработать предложения по формату чемпионата России с учётом возражений до 4 октября. Об этом он рассказал журналистам.

"Реформы назрели. Реформы должны проводиться комплексно. По структуре соревнований, принимая во внимание доклад по формату "Юпитер-16", предложить РФС доработать его с учётом принципиальных возражений, озвученных клубами РПЛ. Установить срок до 4 октября", — заявил Прядкин.

Ранее большинство клубов РПЛ выступили за плавный переход к лимиту на легионеров по схеме "10+15". Речь идёт о том, что в заявку команды на сезон можно будет включать десять игроков из-за рубежа. Остальные 15 футболистов должны обладать паспортом РФ.

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Также большинство клубов Премьер-лиги выступили против проведения первенства по швейцарской системе (формат "Юпитер-16"), предполагающей несколько стадий турнира. Соответствующее предложение поступило от голландской компании Hypercube, сотрудничающей с РФС.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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