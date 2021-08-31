Россияне рассказали, нужны ли детям в школе гаджеты
Четверть респондентов считает, что школьники без телефонов в руках могут лишь слегка повысить свои показатели в учёбе.
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Газета "Петербургский дневник" и "Единая карта петербуржца" в совместном проекте изучили мнения жителей Северной столицы по поводу смартфонов у детей в школах. Половина опрошенных (50%) согласилась с идеей полностью запретить учащимся пользоваться телефонами, смартфонами и другими неучебными электронными устройствами в классах.
Нашлись и те жители Санкт-Петербурга, кто абсолютно не согласен с идеей полного запрета гаджетов школьникам в учебное время. Таких респондентов набралось только 9% .
Немногим менее половины опрошенных считают, что при запрете неучебных электронных устройств школьники начнут лучше учиться. Такого мнения придерживаются 39% горожан. А около четверти (26%) петербуржцев без оптимизма смотрят на учёбу детей без смартфонов. По их мнению, возможно, ученики без телефонов в руках лишь слегка повысят свои показатели.
Ранее сообщалось, что зависимость от гаджетов включат в мировую классификацию болезней. В обновлённом документе гаджетомания будет располагаться в рубрике вместе с игроманией. Психиатр перечислил несколько симптомов этого недуга.
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