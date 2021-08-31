Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада может стать верховным главой Афганистана

Верховным лидером Афганистана станет мулла Хайбатулла Ахундзада, так планируют боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники.

Талибы хотят организовать власть отчасти в соответствии иранскому образцу: верховный лидер — глава государства, высший политический и религиозный авторитет в стране. Им же в Афганистане может стать Хайбатулла Ахундзада, который является верховным лидером "Талибана". Интересно, что он ещё никогда не выступал с публичными речами. Не исключено, что Ахундзада будет главой высшего совета.

Также отмечается, что премьер-министром станет один из заместителей Ахундзады. А это либо мулла Абдул Гани Барадар, который в настоящий момент является главой политического офиса группировки, либо же мулла Якуб, сын первого лидера "Талибана" муллы Омара, он же "управляет идеологическими и религиозными делами". В то же время должность верховного судьи, возможно, займёт мулла Абдул Хаким Хаккани. Считается, что он является доверенным помощником Ахундзады.

Ранее Лайф писал, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана. Большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.