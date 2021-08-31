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Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада может стать верховным главой Афганистана

Сообщается, что он никогда не выступал с публичными речами. О нынешнем местонахождении муллы ничего неизвестно.

31 августа, 17:09
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hibatullah_Akhundzada" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Верховным лидером Афганистана станет мулла Хайбатулла Ахундзада, так планируют боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники.

Талибы хотят организовать власть отчасти в соответствии иранскому образцу: верховный лидер — глава государства, высший политический и религиозный авторитет в стране. Им же в Афганистане может стать Хайбатулла Ахундзада, который является верховным лидером "Талибана". Интересно, что он ещё никогда не выступал с публичными речами. Не исключено, что Ахундзада будет главой высшего совета.

Также отмечается, что премьер-министром станет один из заместителей Ахундзады. А это либо мулла Абдул Гани Барадар, который в настоящий момент является главой политического офиса группировки, либо же мулла Якуб, сын первого лидера "Талибана" муллы Омара, он же "управляет идеологическими и религиозными делами". В то же время должность верховного судьи, возможно, займёт мулла Абдул Хаким Хаккани. Считается, что он является доверенным помощником Ахундзады.

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Ранее Лайф писал, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана. Большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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