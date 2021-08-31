Свыше 200 наблюдателей будут работать на думских выборах за рубежом
В Общественной палате их призвали использовать разработанный экспертами "золотой стандарт" наблюдения при проведении голосований.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Общественная палата (ОП) России рассчитывает направить более 200 наблюдателей на зарубежные участки на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев.
"На данный момент мы планируем [направить] более 200 наблюдателей. Это наши соотечественники, российские граждане, которые будут наблюдать на выборах на наших зарубежных участках", — сказал он в ходе круглого стола, посвящённого общественному наблюдению на избирательных участках за границей.
Григорьев отметил, что в общественном контроле за ходом голосования участвуют ОП РФ, ОП регионов и свыше двух тысяч общественных организаций. Он также призвал всех причастных использовать разработанный экспертами "золотой стандарт" по общественному наблюдению при проведении выборов.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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