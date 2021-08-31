Свыше 200 наблюдателей будут работать на думских выборах за рубежом

Общественная палата (ОП) России рассчитывает направить более 200 наблюдателей на зарубежные участки на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев.

"На данный момент мы планируем [направить] более 200 наблюдателей. Это наши соотечественники, российские граждане, которые будут наблюдать на выборах на наших зарубежных участках", — сказал он в ходе круглого стола, посвящённого общественному наблюдению на избирательных участках за границей.

Григорьев отметил, что в общественном контроле за ходом голосования участвуют ОП РФ, ОП регионов и свыше двух тысяч общественных организаций. Он также призвал всех причастных использовать разработанный экспертами "золотой стандарт" по общественному наблюдению при проведении выборов.