Продажи туров с кешбэком продлили до середины сентября

Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

"Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", — сказано в записи.

Изначально планировалось, что продажи завершатся 31 августа, однако из выделенных в 2021 году Правительством РФ 6,7 миллиарда рублей на реализацию программы осталось 400 миллионов рублей. Исходя из текущего спроса, осенью в путешествия сможет отправиться ещё около 100 тысяч туристов, уточнили в ведомстве, в результате чего отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода. Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме — 20 тысяч рублей (при условии оплаты картой "Мир"). Поехать можно в любой регион РФ с 1 октября по 24 декабря.