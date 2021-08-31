Продажи туров с кешбэком продлили до середины сентября
Изначально программа должна была завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством на её реализацию 6,7 млрд рублей ещё осталось 400 миллионов.
Фото © Pixabay
Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.
"Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", — сказано в записи.
Изначально планировалось, что продажи завершатся 31 августа, однако из выделенных в 2021 году Правительством РФ 6,7 миллиарда рублей на реализацию программы осталось 400 миллионов рублей. Исходя из текущего спроса, осенью в путешествия сможет отправиться ещё около 100 тысяч туристов, уточнили в ведомстве, в результате чего отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода. Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме — 20 тысяч рублей (при условии оплаты картой "Мир"). Поехать можно в любой регион РФ с 1 октября по 24 декабря.
В 2021 году россияне по программе приобрели туров на 32,4 млрд рублей, а обратно получили около 6 млрд. Было совершено 727,89 тысячи транзакций. Традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень, популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы. Четвёртый этап изначально действовал с 16 июня до 31 июля и один раз уже был продлён.
Комментариев: 0