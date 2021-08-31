Зеленский согласовал строительство на Украине пяти энергоблоков АЭС по американской технологии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в лице "Энергоатома" подписал меморандум с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому предусматривается строительство по её технологии энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" (государственная компания — оператор всех АЭС Украины. — Прим. Лайфа) и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — ещё четырёх блоков по их технологии", — написал лидер Незалежной на своей странице в "Твиттере".

Он также добавил, что общая стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов. При этом Зеленский не сказал ни слова об источнике его финансирования.