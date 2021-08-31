Зеленский согласовал строительство на Украине пяти энергоблоков АЭС по американской технологии
Общая стоимость проекта, по словам украинского лидера, составит до 30 миллиардов долларов. При этом политик не уточнил, кто будет его финансировать.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в лице "Энергоатома" подписал меморандум с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому предусматривается строительство по её технологии энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).
"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" (государственная компания — оператор всех АЭС Украины. — Прим. Лайфа) и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — ещё четырёх блоков по их технологии", — написал лидер Незалежной на своей странице в "Твиттере".
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Он также добавил, что общая стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов. При этом Зеленский не сказал ни слова об источнике его финансирования.
А ранее Зеленский пообещал к 2035 году построить мощный военный флот на Украине. По его словам, в него будут входить подводные лодки, корветы, военные катера и другие корабли. Также планируется развитие военно-морских баз.
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