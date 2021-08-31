Медведчуку ещё на два месяца продлили домашний арест
Как сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, прокурор считает, что глава политсовета партии может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить.
Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука
Главе политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, которому вменяют госизмену, вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста. Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что он может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Кузьмин считает ходатайство, как и саму меру пресечения, незаконными. Впрочем, как отметил депутат, на Украине с недавних пор законы в принципе не работают. Парламентарий также выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека встанет на сторону Медведчука.
Ранее стало известно, что Медведчук обратился в ЕСПЧ из-за политического преследования Киевом. В обращении глава ОПЗЖ рассказал о многочисленных нарушениях и предвзятости судебных органов на процессах по его делу. Также он указал и на грубые ошибки власти при закрытии оппозиционных телеканалов.
Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием.
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