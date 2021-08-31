Медведчуку ещё на два месяца продлили домашний арест

Главе политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, которому вменяют госизмену, вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста. Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что он может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Кузьмин считает ходатайство, как и саму меру пресечения, незаконными. Впрочем, как отметил депутат, на Украине с недавних пор законы в принципе не работают. Парламентарий также выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека встанет на сторону Медведчука.