Проценко раскрыл, как быстро пациенты до 60 лет восстанавливают силы после ковида

У пациентов до 60 лет, переболевших ковидом, в течение двух месяцев проходят утомляемость и ухудшение памяти. Людям старшего возраста для избавления от перечисленных симптомов необходимо четыре месяца. Об этом в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ 31 августа сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Появляется быстрая утомляемость, есть пациенты, которые жалуются на ухудшение памяти. У пациентов до 60 лет, как правило, в течение двух месяцев эта проблема купируется, они восстанавливаются. У пожилых пациентов это может протекать до четырёх месяцев", — сказал медик.

Эксперт отметил, что сведения получены в ходе исследований, проведённых больницей № 40 в Коммунарке, Московским государственным университетом управления и "коллегами, которые занимаются социологией". По его словам, в сентябре планируется выход публикации по итогам этой работы.

Проценко считает, что для решения проблемы необходима ранняя реабилитация пациентов. Он подчеркнул, что она не ограничивается закупкой дорогой аппаратуры.

"С моей точки зрения, большинство средств должны быть потрачены на обучение и формирование реабилитационных команд, которые могут оказаться в любой точке больницы", — сказал Денис Проценко.