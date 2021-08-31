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Проценко раскрыл, как быстро пациенты до 60 лет восстанавливают силы после ковида

Пожилые же люди после перенесённой коронавирусной инфекции могут приходить в себя в течение четырёх месяцев.

31 августа, 17:44
<p>Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL</p>

Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL

У пациентов до 60 лет, переболевших ковидом, в течение двух месяцев проходят утомляемость и ухудшение памяти. Людям старшего возраста для избавления от перечисленных симптомов необходимо четыре месяца. Об этом в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ 31 августа сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Появляется быстрая утомляемость, есть пациенты, которые жалуются на ухудшение памяти. У пациентов до 60 лет, как правило, в течение двух месяцев эта проблема купируется, они восстанавливаются. У пожилых пациентов это может протекать до четырёх месяцев", — сказал медик.

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Эксперт отметил, что сведения получены в ходе исследований, проведённых больницей № 40 в Коммунарке, Московским государственным университетом управления и "коллегами, которые занимаются социологией". По его словам, в сентябре планируется выход публикации по итогам этой работы.

Проценко считает, что для решения проблемы необходима ранняя реабилитация пациентов. Он подчеркнул, что она не ограничивается закупкой дорогой аппаратуры.

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"С моей точки зрения, большинство средств должны быть потрачены на обучение и формирование реабилитационных команд, которые могут оказаться в любой точке больницы", — сказал Денис Проценко.

Ранее Проценко предупредил об осенней вспышке коронавируса. При этом медик уверен, что людям необходимо научиться жить с ковидом — как с гриппом или другими заболеваниями.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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