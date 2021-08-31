Рэпер Джарахов в лучших традициях устроил драку на свадьбе Моргенштерна
Конфликт, похоже, разгорелся из-за музыкальной композиции. Остановить разгорячённых молодых людей не смогли даже бодигарды.
Фото © LIFE
Джарахов получил по лицу на свадьбе Моргенштерна. Видео © LIFE
Блогер Эльдар Джарахов стал участником драки перед торжеством по случаю свадьбы скандального рэпера Моргенштерна, который сегодня официально узаконил отношения со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Видео конфликта оказалось в распоряжении Лайфа.
На ролике видно, как блогер и рэп-исполнитель получает по лицу от своего подписчика, малоизвестного блогера. Причём артист первый перешёл к рукоприкладству. В какой-то момент подбежали телохранители, но Джарахов не унимался и продолжил подзывать к себе поклонника. Выяснилось, что конфликт возник из-за того, что Эльдар якобы не позвал коллегу по цеху записать совместный трек с Джиганом.
Ранее нумеролог предсказала крах браку Моргенштерна. Евгения Белова уверяет, что цифра 4, связанная с сегодняшним днём, в любом случае сулит развод. Несмотря на это, астролог Татьяна Лукашевич считает, что у пары всё же есть шансы на счастливое будущее.
Напомним, само торжество проходит на набережной Тараса Шевченко, для чего был арендован теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Ранее Лайф показывал проходящую на корабле подготовку к свадьбе. Судя по фотографиям, которые оказались в нашем распоряжении, в меню мероприятия точно будет много выпечки. Так, для банкета заготовлены самса и пельмени. Помимо них звёздного часа в коробках дожидаются чёрные булочки для бургеров.
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