Рэпер Джарахов в лучших традициях устроил драку на свадьбе Моргенштерна

Джарахов получил по лицу на свадьбе Моргенштерна. Видео © LIFE

Блогер Эльдар Джарахов стал участником драки перед торжеством по случаю свадьбы скандального рэпера Моргенштерна, который сегодня официально узаконил отношения со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Видео конфликта оказалось в распоряжении Лайфа.

На ролике видно, как блогер и рэп-исполнитель получает по лицу от своего подписчика, малоизвестного блогера. Причём артист первый перешёл к рукоприкладству. В какой-то момент подбежали телохранители, но Джарахов не унимался и продолжил подзывать к себе поклонника. Выяснилось, что конфликт возник из-за того, что Эльдар якобы не позвал коллегу по цеху записать совместный трек с Джиганом.

Ранее нумеролог предсказала крах браку Моргенштерна. Евгения Белова уверяет, что цифра 4, связанная с сегодняшним днём, в любом случае сулит развод. Несмотря на это, астролог Татьяна Лукашевич считает, что у пары всё же есть шансы на счастливое будущее.