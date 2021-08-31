Волонтёра из Тюмени подозревают в угрозах самой себе после поисков убитой девочки
Алёна Р. получала пугающие СМС-сообщения и зловещие записки под дверь, но полицейские считают, что отправителем угроз являлась она сама.
Волонтёр Алёна Р.
Фото © Соцсети
В Тюмени, где на днях похоронили жестоко убитую восьмилетнюю девочку, разгорается скандал с участием волонтёров, которые участвовали в поисках ребёнка. Участница группы добровольцев рассказала, что за месяц до обнаружения тела девочки начала получать угрозы — как по СМС, так и в виде зловещих записок, подброшенных под дверь. Подробнее о записках Алёна Р. рассказала на программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова, после чего, по словам девушки, её вызвали в СК вместе с мужем и детьми.
Как сообщает тюменский портал "Наш город", Алёну заставляли признаться, что она сама себе писала угрозы по телефону и подбрасывала записки. По версии следствия, девушка отправляла себе послания с телефона 6-летней дочери, вставляя другую симку, а записки якобы изготовила из листов альбома для рисования.
"Эту якобы правду они вчера выбивали пять часов в отделе с малолетними детьми, обращаясь со мной, как с животным. Адвоката найдём, пусть он разбирается во всём", — приводит портал рассказ Алёны.
Другую версию публикует "Честный детектив". По данным телеграм-канала, Алёна созналась, что сама отправляла сообщения, поскольку "просто хотела привлечь к себе внимание". 26-летнюю волонтёршу якобы выдал её собственный мобильный телефон. По неподтверждённым данным, в нём нашли фотографии "неудачных дублей" записок со словами "остерегайся" и "как дела".
Напомним, что история исчезновения 8-летней школьницы из Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. 25 августа был задержан предполагаемый убийца, который позже дал признательные показания. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к жестокому преступлению. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, предварительно связав девочке руки и изнасиловав. Теперь мужчина проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.
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