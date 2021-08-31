Волонтёра из Тюмени подозревают в угрозах самой себе после поисков убитой девочки

В Тюмени, где на днях похоронили жестоко убитую восьмилетнюю девочку, разгорается скандал с участием волонтёров, которые участвовали в поисках ребёнка. Участница группы добровольцев рассказала, что за месяц до обнаружения тела девочки начала получать угрозы — как по СМС, так и в виде зловещих записок, подброшенных под дверь. Подробнее о записках Алёна Р. рассказала на программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова, после чего, по словам девушки, её вызвали в СК вместе с мужем и детьми.

Как сообщает тюменский портал "Наш город", Алёну заставляли признаться, что она сама себе писала угрозы по телефону и подбрасывала записки. По версии следствия, девушка отправляла себе послания с телефона 6-летней дочери, вставляя другую симку, а записки якобы изготовила из листов альбома для рисования.

"Эту якобы правду они вчера выбивали пять часов в отделе с малолетними детьми, обращаясь со мной, как с животным. Адвоката найдём, пусть он разбирается во всём", — приводит портал рассказ Алёны.