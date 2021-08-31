В офисе Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину

Незалежной нужно изменить своё название и стать Русь-Украиной, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, русско-российская война. Сейчас же идёт русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы… русы, русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", — сказал Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном на ютуб-канале.

Арестович утверждает, что Украина — это и есть Русь, в то время как Россия "с натяжкой может претендовать" на это звание.

Отметим, что на Украине не впервые призывают к смене названия. Так, весной 2020-го в Киеве предложили "переосновать" и переименовать страну в Русь. Тогда автор инициативы заявил, что только это поможет остановить бесконечный "бал Сатаны", происходящий в Киеве.