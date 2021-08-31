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Трутнев оценил идею строительства новых городов на Дальнем Востоке

Прежде всего следует позаботиться об уже существующих населённых пунктах, указал полпред президента в ДФО.

31 августа, 18:35
<p>Фото © <a href="http://www.dfo.gov.ru/trutnev/5149/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт полпреда президента РФ в ДФО</a></p>

Фото © Официальный сайт полпреда президента РФ в ДФО

Строительство новых городов зависит от возможности обеспечить население работой и зарплатой. Об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда".

"Что касается Дальнего Востока, мы исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильём, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности", — объяснил зампред правительства.

В пример полпред привёл город Циолковский, который строится под нужды космодрома Восточный.

"Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. <...> Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов", — отметил Трутнев.

Он напомнил о существовании индекса качества городской среды. Как подчеркнул Трутнев, на Дальнем Востоке этот показатель ниже среднего по стране.

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По программе модернизации инфраструктуры Дальнего Востока регионы получат средства, с помощью которых за пять лет будет построено и отремонтировано 1500 объектов — "школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов".

"Сейчас мы переходим к следующему этапу. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка семи миллиардов рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь", — рассказал полпред президента РФ.

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Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Это станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которого примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие старых городов Сибири и строительство новых одинаково важны. По мнению представителя Кремля, эти два процесса должны проходить параллельно друг с другом. Это постоянный приоритет для правительства и руководства страны.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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