Трутнев оценил идею строительства новых городов на Дальнем Востоке

Строительство новых городов зависит от возможности обеспечить население работой и зарплатой. Об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда".

"Что касается Дальнего Востока, мы исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильём, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности", — объяснил зампред правительства.

В пример полпред привёл город Циолковский, который строится под нужды космодрома Восточный.

"Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. <...> Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов", — отметил Трутнев.

Он напомнил о существовании индекса качества городской среды. Как подчеркнул Трутнев, на Дальнем Востоке этот показатель ниже среднего по стране.

По программе модернизации инфраструктуры Дальнего Востока регионы получат средства, с помощью которых за пять лет будет построено и отремонтировано 1500 объектов — "школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов".

"Сейчас мы переходим к следующему этапу. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка семи миллиардов рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь", — рассказал полпред президента РФ.

Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Это станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которого примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.