Трутнев оценил идею строительства новых городов на Дальнем Востоке
Прежде всего следует позаботиться об уже существующих населённых пунктах, указал полпред президента в ДФО.
Строительство новых городов зависит от возможности обеспечить население работой и зарплатой. Об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда".
"Что касается Дальнего Востока, мы исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильём, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности", — объяснил зампред правительства.
В пример полпред привёл город Циолковский, который строится под нужды космодрома Восточный.
"Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. <...> Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов", — отметил Трутнев.
Он напомнил о существовании индекса качества городской среды. Как подчеркнул Трутнев, на Дальнем Востоке этот показатель ниже среднего по стране.
По программе модернизации инфраструктуры Дальнего Востока регионы получат средства, с помощью которых за пять лет будет построено и отремонтировано 1500 объектов — "школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов".
"Сейчас мы переходим к следующему этапу. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка семи миллиардов рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь", — рассказал полпред президента РФ.
Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Это станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которого примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие старых городов Сибири и строительство новых одинаково важны. По мнению представителя Кремля, эти два процесса должны проходить параллельно друг с другом. Это постоянный приоритет для правительства и руководства страны.
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