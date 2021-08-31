Кабмин РФ запретил госзакупки импортных микросхем и ноутбуков

Правительство РФ по предложению Министерства промышленности и торговли утвердило запрет на государственные закупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга в релизе на официальном сайте ведомства.

"Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в отношении другой электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут применять правило "второй лишний". Оно подразумевает обязательство заказчика отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

Таким образом, под ограничения подпали коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

"Этот акт — логическое продолжение жёсткой политики импортозамещения, которую ведёт Минпромторг России. Акт шёл тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог", — пояснил замминистра Василий Шпак.