Кабмин РФ запретил госзакупки импортных микросхем и ноутбуков
В отношении ряда электронных изделий и медтехники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний".
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Правительство РФ по предложению Министерства промышленности и торговли утвердило запрет на государственные закупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга в релизе на официальном сайте ведомства.
"Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в отношении другой электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут применять правило "второй лишний". Оно подразумевает обязательство заказчика отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.
Таким образом, под ограничения подпали коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.
"Этот акт — логическое продолжение жёсткой политики импортозамещения, которую ведёт Минпромторг России. Акт шёл тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог", — пояснил замминистра Василий Шпак.
А ранее Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации товаров и упаковки самими производителями с 2022 на 2024 год. Среди причин такой позиции называется риск остановки оборота продукции на рынке и создание ситуации дефицита социально значимых товаров, а также рост нормативов утилизации упаковки до 100%.
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