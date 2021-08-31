Легендарный футболист Пеле попал в больницу

Легендарный бразильский футболист Пеле попал в больницу. Об этом сообщило агентство Reuters, а затем сам Пеле прокомментировал ситуацию в своём микроблоге в "Твиттере". Он заверил, что с ним всё хорошо, обследование было плановое.

"Ребята, я не упал в обморок и очень здоров. Прошёл рутинное обследование, которое раньше не мог посетить из-за пандемии!", — написал он в микроблоге.

О каком именно обследовании идёт речь, Пеле не уточнил. Его фанаты пожелали легендарному футболисту скорейшего выздоровления.