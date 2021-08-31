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Легендарный футболист Пеле попал в больницу

Он прокомментировал сообщения о госпитализации — звезда утверждает, что с ним всё в порядке.

31 августа, 19:14
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pele?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pelé</a></p>

Фото © Facebook / Pelé

Легендарный бразильский футболист Пеле попал в больницу. Об этом сообщило агентство Reuters, а затем сам Пеле прокомментировал ситуацию в своём микроблоге в "Твиттере". Он заверил, что с ним всё хорошо, обследование было плановое.

"Ребята, я не упал в обморок и очень здоров. Прошёл рутинное обследование, которое раньше не мог посетить из-за пандемии!", — написал он в микроблоге.

О каком именно обследовании идёт речь, Пеле не уточнил. Его фанаты пожелали легендарному футболисту скорейшего выздоровления.

Легендарный Пеле привился от коронавируса

Легендарный Пеле привился от коронавируса

Ещё в прошлом году Лайф рассказывал, что Пеле впал в депрессию и ведёт затворнический образ жизни из-за проблем со здоровьем. Сын единственного в мире трёхкратного чемпиона мира рассказал, как сейчас живёт его отец.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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