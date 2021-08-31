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Зеленский повторил слова американского министра про "самый грязный" российский газ

С главой Минэнерго США он обсудил отношение Киева к "Северному потоку – 2" и вопрос энергетической безопасности Европы.

31 августа, 19:12
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

"В четыре раза чище американского": Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "самом грязном" российском газе

"В четыре раза чище американского": Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "самом грязном" российском газе

Указывается также, что стороны обменялись мнениями по поводу угроз "Северного потока – 2" для безопасности Незалежной и энергетической безопасности Европы.

"Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере энергетики и противодействия климатическим изменениям. Ещё одним вопросом стало взаимодействие в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС.

Напомним, ранее именно министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила с утверждением, что российский газ якобы "самый грязный" в мире. Аналитик высмеял такую позицию, а сенатор Алексей Пушков пошутил про "молекулы свободы".

Лайф рассказывал, что 1 сентября запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом. Предполагается, что ключевой темой станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. А также стороны намерены обсудить "Северный поток – 2" и гарантии энергетической безопасности для Украины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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