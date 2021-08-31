Зеленский повторил слова американского министра про "самый грязный" российский газ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Указывается также, что стороны обменялись мнениями по поводу угроз "Северного потока – 2" для безопасности Незалежной и энергетической безопасности Европы. "Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере энергетики и противодействия климатическим изменениям. Ещё одним вопросом стало взаимодействие в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС.