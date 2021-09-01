Telegram выпустил обновление и добавил новые возможности в видеотрансляции
Новая версия мессенджера доступна всем пользователям как на операционной системе iOS, так и на Android.
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Популярный мессенджер Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным количеством участников в новую версию приложения для мобильных операционных систем. Соответствующее обновление уже появилось на сайте компании — в магазинах приложений оно будет после одобрения модераторами.
Для того чтобы начать трансляцию, надо выбрать "Видеочат" в профиле группы или "Трансляция" в профиле администрируемого канала. Также теперь в трансляции могут участвовать и зрители: для этого следует поднять руку и дождаться одобрения от администратора.
Появились и другие функции: настройка пересылки сообщений, быстрый переход между каналами, обновлены стикеры, добавлены анимированные эмодзи и счётчик непрочитанных комментариев.
Ранее Лайф рассказывал, что количество скачиваний Telegram превысило миллиард. Крупнейшим рынком для мессенджера оказалась Индия. Несмотря на огромную разницу в количестве населения, на втором месте идёт Россия.
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