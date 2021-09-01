Учёные рассказали о "ночном" симптоме рака крови

Недавние исследования помогли обнаружить новый симптом рака крови, на который нужно обращать внимание в ночное время суток. О нём рассказали в британской благотворительной организации Blood Cancer UK.

Как пишет Express, тем, у кого постоянная сильная ночная потливость до такой степени, что может потребоваться смена одежды, следует обратиться за медицинской помощью. Отмечается, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии это явление носит постоянный, а не периодический характер.