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Учёные рассказали о "ночном" симптоме рака крови

Это проявление болезни многие могут просто проигнорировать, списав на влияние погоды.

31 августа, 21:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Недавние исследования помогли обнаружить новый симптом рака крови, на который нужно обращать внимание в ночное время суток. О нём рассказали в британской благотворительной организации Blood Cancer UK.

Как пишет Express, тем, у кого постоянная сильная ночная потливость до такой степени, что может потребоваться смена одежды, следует обратиться за медицинской помощью. Отмечается, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии это явление носит постоянный, а не периодический характер.

"Очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав её на летнюю погоду", — добавили в Blood Cancer UK, отметив, что таким образом организм борется с болезнью.

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А ранее доктор Мясников предупредил о риске развития рака после ковида. Медик советует бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приёму витаминов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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