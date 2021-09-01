Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США
Он отметил важность для Киева поддержки Вашингтона, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает новым этапом в сотрудничестве Украины и США соглашение, которое два государства подписали в оборонной сфере. Оно было заключено в Вашингтоне в ходе визита Зеленского в Штаты.
"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", — отметил Зеленский в "Твиттере".
Ранее же Лайф рассказывал, что Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты Javelin.
Зеленский же недавно выражал надежду на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине. По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.
Лента новостей
Прыжок в торт, "ОМОН" и монах с таблетками: Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы
сегодня в 21:00
"Мы с вами ещё не закончили": Байден пригрозил ИГИЛ новыми ударами из-за теракта в Кабуле
сегодня в 20:25
Мурашко объяснил, почему в некоторых регионах единичные случаи заболевания ковидом
сегодня в 20:12
Комментариев: 0