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Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США

Он отметил важность для Киева поддержки Вашингтона, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО.

31 августа, 21:08
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает новым этапом в сотрудничестве Украины и США соглашение, которое два государства подписали в оборонной сфере. Оно было заключено в Вашингтоне в ходе визита Зеленского в Штаты.

"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", — отметил Зеленский в "Твиттере".

Ранее же Лайф рассказывал, что Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты Javelin.

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Зеленский же недавно выражал надежду на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине. По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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