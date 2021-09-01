Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает новым этапом в сотрудничестве Украины и США соглашение, которое два государства подписали в оборонной сфере. Оно было заключено в Вашингтоне в ходе визита Зеленского в Штаты.

"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", — отметил Зеленский в "Твиттере".

Ранее же Лайф рассказывал, что Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты Javelin.