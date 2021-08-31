"Мы с вами ещё не закончили": Байден пригрозил ИГИЛ новыми ударами из-за теракта в Кабуле
Американский президент выступил с большой речью, посвящённой выводу войск США из Афганистана.
Фото © ТАСС/EPA
Президент США Джо Байден обратился к террористам из группировки "Вилаят Хорасан" (относится к ИГИЛ*). Он заявил, что Америка с ними ещё не закончила. Сказал об этом лидер страны в телеобращении, посвящённом выводу войск США из Афганистана.
"Мы с вами ещё не закончили. Как верховный главнокомандующий, я твёрдо верю в то, что лучший способ обеспечить нашу безопасность — это беспощадная прицельная высокоточная стратегия", — сказал Байден в телеобращении.
Он также заверил, что у Америки остались рычаги влияния на движение "Талибан"*, чтобы заставить его выполнять обязательства по эвакуации тех афганцев, которые хотят покинуть страну.
"Талибы сделали публичные заявления, которые транслировались по телевидению и радио по всему Афганистану, по поводу того, что они позволят безопасно покинуть страну всем, кто этого захочет, включая тех, кто работал с американцами. У нас есть рычаги воздействия, чтобы убедиться, что эти обязательства выполняются", — заявил Байден.
Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США. Байден прибыл в Делавэр, чтобы принять участие в церемонии чествования погибших военных. Глава государства стоял в тишине, прижав правую руку к груди, когда гробы с телами солдат несли мимо него с самолёта C-17 Globemaster. Политик также встретился с семьями погибших военных.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани столицы Афганистана прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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