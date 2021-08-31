Мурашко объяснил, почему в некоторых регионах единичные случаи заболевания ковидом

Единичные случаи болезни коронавирусной инфекцией отмечаются в тех регионах, которые лидируют по количеству вакцинированного населения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идёт речь о единичных случаях заболевания", — сказал Мурашко в ходе беседы с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Мурашко добавил, что сейчас на территории России преобладает индийский вариант коронавирусной инфекции, получивший название "дельта". При этом он подчеркнул, что отечественная вакцина от ковида "Спутник V" успешно ему противостоит.

"Наша передовая вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он всё же заболел этой формой вируса", — сказал министр.