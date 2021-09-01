Прыжок в торт, "ОМОН" и монах с таблетками: Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы
Люди в масках забрали Алишера — как объяснили гостям, для дачи показаний. После чего жених явился народу уже в неожиданном образе — с букетом в руках.
Моргенштерн в свадебном платье устроил треш-вечеринку из своей свадьбы. Видео © LIFE
23-летний рэпер Моргенштерн устроил сегодня ещё одно из ряда вон выходящее шоу для своих поклонников: он сочетался браком со своей девушкой Диларой и организовал по этому поводу большую треш-вечеринку с обилием звёзд, на которой побывал и Лайф. Тамада Ксения Собчак читала молодым стихи собственного сочинения, блогерша Настя Ивлеева пришла в трауре с полностью закрытым чёрной тканью лицом, а первый танец молодых в качестве законных супругов сопровождался не эпатажными музыкальными изысками, а практически классикой российской поп-культуры — песней Серова "Я люблю тебя до слёз" (что здесь само по себе тоже сойдёт за эпатаж).
Правда, растанцеваться молодым не дали внезапно появившиеся в зале люди в одежде, похожей на форму ОМОНа и с "автоматами" в руках. Они вышли к импровизированной сцене и увели Алишера под белы руки на второй этаж. Как объяснили гостям — для дачи показаний. За "правоохранительной" процессией, уводящей Моргенштерна, хлынула и негодующая толпа.
А в это время в темноте и под звуки саундтреков из фильмов ужасов участники свадебной постановки — шоу карликов и "монах" — предлагали всем желающим таблетки "для наслаждения и радости". Прибыл на вечеринку и Александр Ревва — жених с удовольствием подпевал Артуру Пирожкову его знаменитую "Алкоголичку". Под занавес представления дали немного водевиля с переодеванием: клятва жениха и невесты могла бы смутить кого-то из поколения песни "Я люблю тебя до слёз", но только не эту публику. Моргенштерн в белом свадебном платье и с подвязкой на голых ногах своеобразно клялся в любви своей новоиспечённой супруге, одетой, напротив, в мужское. Букет "невесты" из рук Алишера хотели поймать все, но достался он некоему Ване, после чего жених в платье невесты прыгнул в огромный торт.
Моргенштерн в свадебном платье устроил треш-вечеринку из своей свадьбы. Видео © LIFE
На вопрос Лайфа, как отметили, певец Александр Ревва ответил сначала коротким непечатным словом из устного народного творчества, а затем перевёл: "Очень хорошо!"
Ране Лайф писал, что Моргенштерн устроил стриптиз до узаконивания отношений — прямо перед загсом жених снял штаны.
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