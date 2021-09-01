Прыжок в торт, "ОМОН" и монах с таблетками: Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы

Люди в масках забрали Алишера — как объяснили гостям, для дачи показаний. После чего жених явился народу уже в неожиданном образе — с букетом в руках.