Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины Зеленский хочет получить одобрение на следующий срок, но, похоже, Байден не готов сейчас заниматься вопросами его судьбы. Вашингтон даст отмашку на смещение главы Украины. 31 августа, 18:58 Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон переносился несколько раз. Эксперты сомневаются, что на фоне провалов американской политики в Афганистане Джо Байден будет лоббировать интересы и предложения Украины, а у президента Незалежной их целая котомка — от вариантов давления на "Северный поток – 2" до отказа от Минских соглашений, но, конечно, главный вопрос — это поддержание на плаву рушащейся экономики и новые кредиты.

— Украинская делегация в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в США подпишет ряд стратегических документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA, — сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Между тем российская сторона уже отреагировала на приезд Зеленского в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента заметил, что Россия "не вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств — США и Украины" и не собирается этого делать. Но будет внимательно отслеживать результаты этой поездки "с той точки зрения, что США могут использовать своё влияние на господина Зеленского" и "побудить его всё-таки пойти по пути реализации Минских соглашений, а также договорённостей, которые были достигнуты в Париже. И отказаться от действий, которые могут нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования".

— Внятных ответов, зачем Зеленский туда приехал, ожидать трудно. Полагаю, что Зеленский попросит американских гарантий под новые займы для Украины. Люди из его партии, конечно, говорят ни много ни мало о новом плане Маршалла, в том числе с поставками крупных партий оружия, но это нереалистично. Скорее всего, речь может идти только о гарантиях на новые кредиты, но и их он вряд ли получит. Есть подозрение, что этот визит, который три-четыре раза откладывался, — последний контакт Байдена с администрацией Зеленского. Собственно, его даже в аэропорту никто из политиков уровня министра не встретил, был кто-то да сотрудники посольства. Вполне вероятно, что они с Байденом под камеру формально посидят, Зеленский вернётся, и будет дана отмашка на его смещение, — сказал Лайфу политолог Александр Роджерс.

Уже пару месяцев Аваков сидит в засаде и готовит своих ручных уличных фашистов к возможному перевороту. Напомню, после того как он поговорил с представителем Госдепа и добровольно ушёл с поста главы МВД. Именно для того, чтобы организовать переворот, он и ушёл Александр Роджерс Политолог

Не вовремя Зеленский приехал в Штаты. В Сети уже ходит анекдот: "Зеленского попросили во время визита громко не разговаривать". Возможно, Байден опять проспит встречу и даже не заметит, что с кем-то говорил. Поскольку визит откладывали уже несколько раз, продемонстрировав, что не хотят его видеть, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Американцам сейчас не до Украины, на фоне факапа с Афганистаном украинцы там не к месту. Неизвестно, кого назначат крайним за этот позор и провал, если не прямо сейчас начнут процесс импичмента Байдена, то точно сильно потреплют ему нервы, а в перспективе ещё что-нибудь на него повесят. И это не говоря о том, что глава Пентагона точно будет крайним. Впрочем, Зеленский может отлично провести время — сходить в Диснейленд, он ведь в Калифорнию собирался, по Голливуду погулять, думаю, он скучать не будет, — предположил Мартынов.

Зеленский не получит ничего. Переносы визита происходили без согласования с украинской стороной, в уведомительном порядке. Приличный человек в такой ситуации не едет на встречу, так как ему демонстрируют, что не очень хотят его видеть, объясняет политолог Ростислав Ищенко.

— Однако Зеленский дипломатический этикет не оценил. Он хочет напомнить Байдену про борьбу с "Северным потоком – 2", а также получить чёткий план вступления в НАТО и ЕС. Ну и денег на жизнь надеется стрясти. Собственно, обсудить он это обсудит, а вот получит вряд ли. Вопрос даже не в том, что сегодня США не до Украины, а в том, что она им не нужна. Это они открыто показали, когда беседовали с Меркель, обсуждая в том числе и Зеленского, судьбу Украины решили, не побеспокоившись её мнением. У них свои интересы. Так что кто там — Зеленский или другой политик, — уже роли не играет: после того как Украина всё, что у неё было, бесплатно отдала коллективному Западу, больше она никому не нужна, — считает Ищенко.