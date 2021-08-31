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Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Зеленский хочет получить одобрение на следующий срок, но, похоже, Байден не готов сейчас заниматься вопросами его судьбы. Вашингтон даст отмашку на смещение главы Украины.

31 августа, 18:58
<p>Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон переносился несколько раз. Эксперты сомневаются, что на фоне провалов американской политики в Афганистане Джо Байден будет лоббировать интересы и предложения Украины, а у президента Незалежной их целая котомка — от вариантов давления на "Северный поток – 2" до отказа от Минских соглашений, но, конечно, главный вопрос — это поддержание на плаву рушащейся экономики и новые кредиты.

Украинская делегация в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в США подпишет ряд стратегических документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA, — сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Между тем российская сторона уже отреагировала на приезд Зеленского в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента заметил, что Россия "не вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств — США и Украины" и не собирается этого делать. Но будет внимательно отслеживать результаты этой поездки "с той точки зрения, что США могут использовать своё влияние на господина Зеленского" и "побудить его всё-таки пойти по пути реализации Минских соглашений, а также договорённостей, которые были достигнуты в Париже. И отказаться от действий, которые могут нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования".

Внятных ответов, зачем Зеленский туда приехал, ожидать трудно. Полагаю, что Зеленский попросит американских гарантий под новые займы для Украины. Люди из его партии, конечно, говорят ни много ни мало о новом плане Маршалла, в том числе с поставками крупных партий оружия, но это нереалистично. Скорее всего, речь может идти только о гарантиях на новые кредиты, но и их он вряд ли получит. Есть подозрение, что этот визит, который три-четыре раза откладывался, — последний контакт Байдена с администрацией Зеленского. Собственно, его даже в аэропорту никто из политиков уровня министра не встретил, был кто-то да сотрудники посольства. Вполне вероятно, что они с Байденом под камеру формально посидят, Зеленский вернётся, и будет дана отмашка на его смещение, — сказал Лайфу политолог Александр Роджерс.

Уже пару месяцев Аваков сидит в засаде и готовит своих ручных уличных фашистов к возможному перевороту. Напомню, после того как он поговорил с представителем Госдепа и добровольно ушёл с поста главы МВД. Именно для того, чтобы организовать переворот, он и ушёл

Александр Роджерс

Политолог

<p>Уже пару месяцев Аваков сидит в засаде и готовит своих ручных уличных фашистов к возможному перевороту. Напомню, после того как он поговорил с представителем Госдепа и добровольно ушёл с поста главы МВД. Именно для того, чтобы организовать переворот, он и ушёл</p>
<p>Уже пару месяцев Аваков сидит в засаде и готовит своих ручных уличных фашистов к возможному перевороту. Напомню, после того как он поговорил с представителем Госдепа и добровольно ушёл с поста главы МВД. Именно для того, чтобы организовать переворот, он и ушёл</p>

Не вовремя Зеленский приехал в Штаты. В Сети уже ходит анекдот: "Зеленского попросили во время визита громко не разговаривать". Возможно, Байден опять проспит встречу и даже не заметит, что с кем-то говорил. Поскольку визит откладывали уже несколько раз, продемонстрировав, что не хотят его видеть, полагает политолог Алексей Мартынов.

Американцам сейчас не до Украины, на фоне факапа с Афганистаном украинцы там не к месту. Неизвестно, кого назначат крайним за этот позор и провал, если не прямо сейчас начнут процесс импичмента Байдена, то точно сильно потреплют ему нервы, а в перспективе ещё что-нибудь на него повесят. И это не говоря о том, что глава Пентагона точно будет крайним. Впрочем, Зеленский может отлично провести время — сходить в Диснейленд, он ведь в Калифорнию собирался, по Голливуду погулять, думаю, он скучать не будет, — предположил Мартынов.

Зеленский не получит ничего. Переносы визита происходили без согласования с украинской стороной, в уведомительном порядке. Приличный человек в такой ситуации не едет на встречу, так как ему демонстрируют, что не очень хотят его видеть, объясняет политолог Ростислав Ищенко.

Однако Зеленский дипломатический этикет не оценил. Он хочет напомнить Байдену про борьбу с "Северным потоком – 2", а также получить чёткий план вступления в НАТО и ЕС. Ну и денег на жизнь надеется стрясти. Собственно, обсудить он это обсудит, а вот получит вряд ли. Вопрос даже не в том, что сегодня США не до Украины, а в том, что она им не нужна. Это они открыто показали, когда беседовали с Меркель, обсуждая в том числе и Зеленского, судьбу Украины решили, не побеспокоившись её мнением. У них свои интересы. Так что кто там — Зеленский или другой политик, — уже роли не играет: после того как Украина всё, что у неё было, бесплатно отдала коллективному Западу, больше она никому не нужна, — считает Ищенко.

Прибывший в США Зеленский заселился в пятизвёздочный отель через дорогу от Белого дома

Прибывший в США Зеленский заселился в пятизвёздочный отель через дорогу от Белого дома

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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