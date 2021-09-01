США бросили в Афганистане переводчика, который некогда там спас Байдена

Переводчик Мохаммед, который в 2008 году помогал спастись группе американских сенаторов — среди них был Джо Байден, остался в Афганистане неэвакуированным. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), тринадцать лет назад мужчина помог выбраться из отдалённой долины застрявшим во время заснеженной бури американским парламентариям. Теперь Мохаммед просит президента Байдена спасти его.

"Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", — приводит WSJ обращение переводчика к действующему главе Белого дома Джо Байдену.

По информации издания, Мохаммед и его четверо детей вынуждены скрываться от "Талибана"*. Из-за бюрократических трудностей он не смог выбраться раньше. Несколько его попыток не увенчались успехом. Когда талибы уже захватили Кабул, охранявшие воздушную гавань американские военные заявили, что могут пропустить только его, предложив Мохаммеду оставить супругу и детей за воротами аэропорта. В результате сейчас переводчик вынужден тайком, не называя своего полного имени, молить о помощи.

Ранее Лайф сообщал, что вывод войск США из Афганистана Байден назвал чрезвычайно успешным. По словам американского лидера, удалось вывезти из этой страны 90% находившихся там граждан Америки, которые пожелали выехать.

В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.