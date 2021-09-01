Байден заявил о конце эры, когда США пытались силой перестроить другие страны
По словам американского президента, перед Белым домом стоял выбор между уходом из Афганистана и эскалацией конфликта.
Кадр из телеобращения Джо Байдена. Фото © Белый дом
Президент США Джо Байден заявил, что с выводом американских войск из Афганистана завершается целая эра, когда Штаты пытались силой добиться переустройства других государств. Сказал он об этом в своём телеобращении к нации по поводу ухода из Афганистана.
"Решение об Афганистане — не просто про Афганистан", — сказал Байден.
По его словам, решая вопрос о выводе сил, Белый дом стоял перед выбором, идти ли на эскалацию конфликта. Он заверил, что США были готовы к коллапсу властей Афганистана после ухода сил Штатов.
"У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", — добавил Байден.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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