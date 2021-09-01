Байден заявил о конце эры, когда США пытались силой перестроить другие страны

Президент США Джо Байден заявил, что с выводом американских войск из Афганистана завершается целая эра, когда Штаты пытались силой добиться переустройства других государств. Сказал он об этом в своём телеобращении к нации по поводу ухода из Афганистана.

"Решение об Афганистане — не просто про Афганистан", — сказал Байден.

По его словам, решая вопрос о выводе сил, Белый дом стоял перед выбором, идти ли на эскалацию конфликта. Он заверил, что США были готовы к коллапсу властей Афганистана после ухода сил Штатов.

"У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", — добавил Байден.

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