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Байден заявил о конце эры, когда США пытались силой перестроить другие страны

По словам американского президента, перед Белым домом стоял выбор между уходом из Афганистана и эскалацией конфликта.

31 августа, 21:41
<p>Кадр из телеобращения Джо Байдена. Фото © Белый дом</p>

Кадр из телеобращения Джо Байдена. Фото © Белый дом

Президент США Джо Байден заявил, что с выводом американских войск из Афганистана завершается целая эра, когда Штаты пытались силой добиться переустройства других государств. Сказал он об этом в своём телеобращении к нации по поводу ухода из Афганистана.

"Решение об Афганистане — не просто про Афганистан", — сказал Байден.

По его словам, решая вопрос о выводе сил, Белый дом стоял перед выбором, идти ли на эскалацию конфликта. Он заверил, что США были готовы к коллапсу властей Афганистана после ухода сил Штатов.

"У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", — добавил Байден.

"Невероятный профессионализм": Байден назвал вывод войск США из Афганистана чрезвычайно успешным

"Невероятный профессионализм": Байден назвал вывод войск США из Афганистана чрезвычайно успешным

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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