"Оторванными от реальности решениями" назвал директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предложения отобрать бренд "русских" у РФ и переименовать Украину в Русь-Украину. Историк отметил, что эта идея, высказанная в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, "совершенно неновая", существует в нынешней украинской элите уже достаточно давно.

"Это сложный исторический выбор: желание, с одной стороны, иметь долгую историю, с другой стороны, отделять эту историю от русской истории. Это и приводит к таким абсолютно ненаучным, оторванным от реальности решениям, при которых не находят ничего лучше, чем придумать такое сложносоставное название, как Русь-Украина", — сказал Шаповалов в беседе с RT.

Историк уточнил, что для Украины есть два варианта: либо признать позицию, согласно которой украинцы и русские — один народ, либо рассказывать подобную "совершенно смешную и глупую басню". Подобная идея, подчеркнул Шаповалов, не имеет ничего общего с исторической правдой и историческим прошлым.