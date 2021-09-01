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"Оторвано от реальности": Историк не оценил идею добавить в название Украины "Русь"

Предложение отнять бренд "русских", по словам учёного, искажает прошлое. Тут надо либо признать общее наследие, либо перестать рассказывать "басни".

31 августа, 21:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

"Оторванными от реальности решениями" назвал директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предложения отобрать бренд "русских" у РФ и переименовать Украину в Русь-Украину. Историк отметил, что эта идея, высказанная в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, "совершенно неновая", существует в нынешней украинской элите уже достаточно давно.

"Это сложный исторический выбор: желание, с одной стороны, иметь долгую историю, с другой стороны, отделять эту историю от русской истории. Это и приводит к таким абсолютно ненаучным, оторванным от реальности решениям, при которых не находят ничего лучше, чем придумать такое сложносоставное название, как Русь-Украина", — сказал Шаповалов в беседе с RT.

Историк уточнил, что для Украины есть два варианта: либо признать позицию, согласно которой украинцы и русские — один народ, либо рассказывать подобную "совершенно смешную и глупую басню". Подобная идея, подчеркнул Шаповалов, не имеет ничего общего с исторической правдой и историческим прошлым.

На Украине призвали "переосновать" и переименовать страну в Русь

На Украине призвали "переосновать" и переименовать страну в Русь

Ранее Лайф писал, что представитель российского МИД Мария Захарова офису Зеленского посоветовала переименовать Украину в Укрусь. После высказываний пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича стало понятно, над чем на самом деле работает офис украинского лидера, указала дипломат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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