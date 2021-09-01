Лукашенко заявил, что Россия, "может быть", поставит Белоруссии С-400
Также, по его словам, Белоруссия закупит "десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО".
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Минску десятки самолётов и вертолётов и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.
"В ближайшее время — я подписал позавчера распоряжение — из Российской Федерации поставят нам — не буду говорить, какие деньги и что — десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", — цитирует его БелТА.
Лукашенко добавил, что это самое современное оборудование. При том он не исключил, что Белоруссия может дополнительно докупить у РФ технику, которая будет представлена на учениях "Запад-2021".
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уже допускал, что Москва может поставить Минску системы С-400 "Триумф" для укрепления системы противовоздушной обороны. Министр напомнил, что в конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ.
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