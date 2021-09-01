Лукашенко заявил, что Россия, "может быть", поставит Белоруссии С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Минску десятки самолётов и вертолётов и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

"В ближайшее время — я подписал позавчера распоряжение — из Российской Федерации поставят нам — не буду говорить, какие деньги и что — десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", — цитирует его БелТА.

Лукашенко добавил, что это самое современное оборудование. При том он не исключил, что Белоруссия может дополнительно докупить у РФ технику, которая будет представлена на учениях "Запад-2021".