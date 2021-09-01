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Лавров назвал условие восстановления отношений с Грузией

По словам дипломата, полтора года назад Россия планировала ввести безвизовый режим для граждан этой страны.

1 сентября, 09:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1432986505304281089?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

При условии, что Грузия хочет нормально соседствовать с Россией, отношения стран могут восстановиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

"Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент", — указал дипломат.

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Сергей Лавров также отметил, что полтора года назад российская сторона планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешал "неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации", которая прибыла в Тбилиси на заседание международной ассамблеи православия, когда радикалы сорвали выступление депутатов Госдумы.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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