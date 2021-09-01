Лавров назвал условие восстановления отношений с Грузией

При условии, что Грузия хочет нормально соседствовать с Россией, отношения стран могут восстановиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

"Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент", — указал дипломат.

Сергей Лавров также отметил, что полтора года назад российская сторона планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешал "неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации", которая прибыла в Тбилиси на заседание международной ассамблеи православия, когда радикалы сорвали выступление депутатов Госдумы.