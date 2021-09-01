Звёзды шоубиза собрали "школьный" плейлист и рассказали, на кого учились

Сберзвук — стриминговый сервис Сбербанка — по случаю Дня знаний предложил артистам поделиться с поклонниками, какие песни звучали во времена их молодости. Нюша, Денис Клявер, Родион Газманов и многие другие не только вспомнили собственное 1 сентября, но и рассказали, на кого учились и кем могли бы стать или даже успели поработать. Истории от звёзд можно послушать в музыкальных открытках "А знаете ли вы, что?" и "Школьная пора", которые позволят окунуться в атмосферу учёбы и поностальгировать.

Отмечается, что в плейлистах также собраны хиты линеек всех времён, которые тронут любого взрослого. Так, помимо треков участников спецпроекта среди музыкальных композиций можно услышать "Чему учат в школе", "Дважды два четыре", "Оранжевую песенку", "Мы маленькие дети" и "Песенку первоклассника" в исполнении Аллы Пугачёвой.