Звёзды шоубиза собрали "школьный" плейлист и рассказали, на кого учились
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Так, певец Митя Фомин напомнил, что по первому образованию он врач-педиатр. А солист группы "Градусы" Руслан Тагиев признался, что успел поработать пекарем.
Сберзвук — стриминговый сервис Сбербанка — по случаю Дня знаний предложил артистам поделиться с поклонниками, какие песни звучали во времена их молодости. Нюша, Денис Клявер, Родион Газманов и многие другие не только вспомнили собственное 1 сентября, но и рассказали, на кого учились и кем могли бы стать или даже успели поработать. Истории от звёзд можно послушать в музыкальных открытках "А знаете ли вы, что?" и "Школьная пора", которые позволят окунуться в атмосферу учёбы и поностальгировать.
Отмечается, что в плейлистах также собраны хиты линеек всех времён, которые тронут любого взрослого. Так, помимо треков участников спецпроекта среди музыкальных композиций можно услышать "Чему учат в школе", "Дважды два четыре", "Оранжевую песенку", "Мы маленькие дети" и "Песенку первоклассника" в исполнении Аллы Пугачёвой.
Белорусская и российская поп-певица, участница "Фабрики звёзд – 5" Наталья Подольская рассказала, что могла бы быть первоклассным юристом.
Вы знаете меня в первую очередь как певицу, но у меня есть юридическое образование. Я окончила Белорусский институт правоведения в городе Могилёве. И у меня красный диплом! А знаете ли вы, что юристами по образованию были Ленин, Фидель Кастро и Махатма Ганди? А также 28 американских президентов
Наталья Подольская
Как признался белорусский певец, композитор, победитель проекта "Фабрика звёзд – 6" Дмитрий Колдун, он имеет образование химика.
Наверное, мало кто догадывается, что по образованию я химик. Помидоры — очень умные растения и умеют кричать SOS. В момент, когда насекомое (например, гусеница) начинает грызть листочек помидора, помидор выделяет химическое вещество с определённым запахом, которое привлекает птиц
Дмитрий Колдун
Российский певец, актёр и телеведущий Родион Газманов поделился, что изучал профессию финансиста.
По образованию я финансист. Знаете ли вы, что ПИН-код, по которому вы снимаете деньги, должен был быть изначально десятизначным? Первый банкомат был изобретён в 1966 году, и именно десять цифр должен был вводить клиент. Но жена изобретателя смогла запомнить только четыре, и именно столько было принято решение оставить в коде
Родион Газманов
В свою очередь российский музыкант, солист группы "Градусы" Руслан Тагиев не только рассказал, кем работал раньше, но и поделился, как правильно изготавливать нарезной батон.
Мало кто знает, что в прошлом я пекарь! А знаете ли вы, что нарезной батон нужно выпекать при температуре 180 градусов порядка 20–23 минут?
Руслан Тагиев
А российский музыкант, актёр, вокалист и лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский раскрыл плюсы работы дворником.
Когда-то я работал дворником в детском саду. И знаете, чем хороша эта работа? Ты всегда можешь поесть то, что не доели дети
Владимир Кристовский
Российский певец, музыкант, актёр и композитор, бывший участник музыкальной группы "Чай вдвоём" Денис Клявер поздравил школьников и поделился собственными воспоминаниями о первой школьной линейке.
Помню, мама меня привела и сказала: "Вот, сынок, теперь ты взрослый!" Меня пугало огромное здание, больше количество людей, взрослых. Я уже не говорю о десятиклассниках, они казались мне какими-то монстрами. Но это прекрасная пора, и всем тем, кто идёт в школу c 1 сентября, в первый класс, во второй, восьмой, десятый, желаю провести время с пользой. Потому что знания, которые ты получаешь в школе, пригодятся в будущем. Проверено на моём опыте! Это великолепные времена, которые вы будете помнить всю жизнь! Ребята, отличных оценок, хороших друзей, великолепных учителей и максимально получать удовольствие от процесса! С Днём знаний!
Денис Клявер
А карьеру детского врача мог бы построить российский певец, актёр театра и телеведущий Митя Фомин. Он рассказал интересный факт про древних греков.
Моё первое высшее образование — врач-педиатр. Как думаете, что использовали древние греки в качестве анестезии, когда ещё не было никаких препаратов? Они использовали животных! А точнее — электрических скатов. Те давали разряд и тем самым вызывали оцепенение определённой части тела. Это активно использовали, чтобы облегчить боль при операции и в родах
Митя Фомин
Анна Семенович, российская актриса, певица и радиоведущая, в прошлом фигуристка, раскрыла подробности процесса подготовки льда на арене.
Конечно же, вы все знаете меня как певицу, но, между прочим, я ещё и мастер спорта международного класса по фигурному катанию. А знаете ли вы, что процесс подготовки льда очень кропотливый, заливка арены с нуля занимает около недели. Сначала снижают температуру бетонной плиты в основании арены. Потом начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной полтора-два сантиметра, приступают к окрашиванию льда. Для тренировок фигуристов лёд должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладётся белая краска, потом — серая. После покраски лёд снова заливается водой, специальный комбайн наносит последний слой льда. Вот так вот всё непросто
Анна Семенович
Певица Настя Айскрим рассказала, что по образованию она лингвист-переводчик, и призвала школьников учить иностранные языки.
А вы знаете, кто такие ложные друзья переводчика? Слова в иностранном языке, которые по звучанию или написанию похожи на слова в родном языке, но имеют другое значение. Magazine — журнал, а не магазин. Pocket — карман, а не пакет. Director — режиссёр, а не директор. Бывают слова похожие, но не одинаковые. Например, пустыня desert превращается в десерт, если добавить одну "с". Также есть слова, которые совпадают лишь в одном значении. Например, agressive — это не только агрессивный, но настойчивый и энергичный. Artist не только артист, но художник и скульптор. Как не попасть в ловушку? Посмотрите слово в словаре и развейте сомнения! С Днём знаний вас! Учите языки и слушайте хорошую музыку!
Настя Айскрим
А певец и автор песен Юрий Пак (сценический псевдоним Haru) поделился, что воспоминания о школе пропитаны только тёплыми чувствами.
Я прекрасно помню 1 сентября 2015 года, когда я в последний раз в своей школе пришёл на линейку. Я вглядывался в лица учителей, ребят, с которыми учился, и старался их накрепко запомнить. Для меня школьные воспоминания — самые тёплые из детства, не считая семейных. Школа стала для меня вторым домом, а одноклассники — братьями и сёстрами. Когда мне грустно, я закрываю глаза и вспоминаю то сентябрьское утро
Haru
Также своими воспоминаниями о Дне знаний поделилась российская певица, автор песен, композитор Нюша. Кроме того, она поздравила всех школьников с этим праздником.
Всем привет, это Нюша. Я помню своё 1 сентября. Я очень переживала и держалась за мамину юбку. Накануне мне сделали очень странную стрижку под мальчика и переживала, как меня встретят ребята из моего нового класса, как я выгляжу и как буду находиться в таком обществе. Так как мама была рядом, я потихоньку обосновалась, и оказалось, что это не так страшно. Всем, кто сегодня приступает к учёбе, я желаю бодрости духа, твёрдости намерения, чтобы у вас было отличное настроение и вы были полны сил. Потому что начинается новый важный этап вашей жизни, пусть он пройдёт суперклассно!
Нюша
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