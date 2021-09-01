Звёзды шоубиза собрали "школьный" плейлист и рассказали, на кого учились

Помню, мама меня привела и сказала: "Вот, сынок, теперь ты взрослый!" Меня пугало огромное здание, больше количество людей, взрослых. Я уже не говорю о десятиклассниках, они казались мне какими-то монстрами. Но это прекрасная пора, и всем тем, кто идёт в школу c 1 сентября, в первый класс, во второй, восьмой, десятый, желаю провести время с пользой. Потому что знания, которые ты получаешь в школе, пригодятся в будущем. Проверено на моём опыте! Это великолепные времена, которые вы будете помнить всю жизнь! Ребята, отличных оценок, хороших друзей, великолепных учителей и максимально получать удовольствие от процесса! С Днём знаний!