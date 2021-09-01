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"Не от большого ума": Лавров ответил на слова Зеленского о "самом грязном" российском газе

Министр отметил, что сегодня украинские политики упражняются в словесной эквилибристике. Всё это, по мнению главы МИД РФ, выглядит печально.

1 сентября, 09:15
<p>Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60511/photos/58923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном" российском газе. По мнению дипломата, подобные заявления делаются "не от большого ума".

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Он отметил, что сегодня политики Незалежной упражняются в словесной эквилибристике. Как указал Лавров, то они считают, что Русь является их исконным названием, то приписывают себе Крещение Руси и так далее. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, всё это выглядит печально.

"Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", — добавил министр, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

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Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей. Также стороны обменялись мнениями по поводу угроз "Северного потока – 2" для безопасности Незалежной и энергетической безопасности Европы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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p.cazarov@yandex.ruсегодня в 10:03

Во всем виню беззубость и тупость чиновничества!!! КРЫМ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ. Это закреплено Кичик- Канаржийским договором, между Россией и турцией, где указано: - Крым находится в составе Российской империи, пока в Крыму развивается Российский флаг.

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