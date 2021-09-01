Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном" российском газе. По мнению дипломата, подобные заявления делаются "не от большого ума".

Он отметил, что сегодня политики Незалежной упражняются в словесной эквилибристике. Как указал Лавров, то они считают, что Русь является их исконным названием, то приписывают себе Крещение Руси и так далее. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, всё это выглядит печально.

"Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", — добавил министр, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.