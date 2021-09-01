"Ты будешь жить, а я иду умирать": Путин на марафоне "Новое знание" рассказал, как в боях на Невском пятачке его отца спас друг

По словам главы государства, шансов дойти до госпиталя, который находился на другом берегу плацдарма, у Владимира Спиридоновича не было. Тогда на помощь ему пришёл товарищ.