"Ты будешь жить, а я иду умирать": Путин на марафоне "Новое знание" рассказал, как в боях на Невском пятачке его отца спас друг
По словам главы государства, шансов дойти до госпиталя, который находился на другом берегу плацдарма, у Владимира Спиридоновича не было. Тогда на помощь ему пришёл товарищ.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин, выступая перед школьниками в рамках марафона "Новое знание", поделился воспоминаниями о своём отце — Владимире Спиридоновиче, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Так, российский лидер рассказал о героическом поступке одного из солдат.
По словам главы государства, его отца тяжело ранили во время боёв на Невском пятачке. Бойцу предстояло перебраться на другой берег, где находился госпиталь, сделать это в одиночку было нереально. Тогда на помощь пришёл близкий товарищ. Он не раздумывая дотащил Путина-старшего до больницы. Там спаситель попрощался с отцом президента и сказал: "Теперь ты будешь жить, а я иду умирать".
"Вот это чувство долга — и перед конкретным человеком, и перед Родиной. <...> Потом он ушёл назад на этот Невский пятачок", — добавил президент.
Кстати, приятель, спасший жизнь Путину-старшему, остался жив. Как рассказал российский лидер, через несколько лет после войны его отец случайно встретил товарища в магазине.
Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".
В марафоне примет участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
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