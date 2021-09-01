НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский представил в США "план трансформации Украины" на 277 млрд долларов

По его словам, проект определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения "зелёной" трансформации и энергетической безопасности страны.

1 сентября, 08:56
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Лидер Незалежной Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон представил "план трансформации Украины", в котором заложено более 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы имеем чёткое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей строим успешную и устойчивую Украину", — заявил политик.

"В любое время": В Киеве напомнили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

"В любое время": В Киеве напомнили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

По словам Зеленского, план определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Он также отметил, что, согласно документу, планируется реализация амбициозных целей относительно развития человеческого капитала, озеленения украинской экономики и защиты энергобезопасности страны.

"Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму $277 миллиардов. Они предусматривают финансирование за счёт государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций", — добавил Зеленский.

СМИ предложили Байдену рассказать Зеленскому "горькую правду"

СМИ предложили Байдену рассказать Зеленскому "горькую правду"

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с лидером Украины Владимиром Зеленским. В день их встречи в расписании американского лидера значится только традиционный брифинг по теме экономики.

Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Политолог раскрыл причины отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским

сегодня в 09:50

В Калифорнии спасли одного члена экипажа разбившегося вертолёта, пятеро пропали

сегодня в 06:11

Лавров назвал условие восстановления отношений с Грузией

сегодня в 09:37

Вдова худрука театра "Ромэн" Сличенко умерла через два месяца после смерти мужа

сегодня в 10:18

Путин, Мишустин, Лавров, Нурмагомедов и Баста: Выступления на марафоне "Новое знание" можно посмотреть онлайн

сегодня в 10:13

Новости партнеров

Layer 1