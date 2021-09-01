Зеленский представил в США "план трансформации Украины" на 277 млрд долларов

Лидер Незалежной Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон представил "план трансформации Украины", в котором заложено более 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы имеем чёткое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину", — заявил политик.

По словам Зеленского, план определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Он также отметил, что, согласно документу, планируется реализация амбициозных целей относительно развития человеческого капитала, озеленения украинской экономики и защиты энергобезопасности страны.

"Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму $277 миллиардов. Они предусматривают финансирование за счёт государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций", — добавил Зеленский.