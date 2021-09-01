Врач раскрыла главный способ защиты от гриппа при похолодании

Как избежать гриппа, не допустив появления простудных заболеваний, телеканалу "Звезда" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По словам специалиста, вирус гриппа часто атакует свою жертву, если человек уже простужен, например, у него болит горло.

Важным оказался самый простой, на первый взгляд, совет — одеваться по сезону и не ходить раздетыми в холодную погоду. Медик предупредила, что при скором резком похолодании, особенно после жаркого лета, получится большой температурный перепад. Подобные перемены легко приводят организм к "любым осложнениям" обычной простуды.

"Простыли — остались дома, лечим. Температура есть — надо сразу лечиться. И противовирусную, и антибактериальную терапию, и препараты — симбиотики, пробиотики — обязательно принимать. Как в последнее время рекомендует ВОЗ", — сказала Лапа.

Специалист отметила, что лечиться нужно независимо от того, какой именно это вирус — гриппа или коронавирусная инфекция. Например, ковид может определить только врач и лишь после анализов, дожидаться результатов которых для начала лечения Людмила Лапа назвала не лучшей идеей — вероятны аутоиммунные осложнения, такие как арахноидиты и ревматоидные артриты.