Не зря вызвали в сборную: Нападающий "Локомотива" Смолов стал лучшим игроком РПЛ в августе
На его счету сразу шесть забитых мячей и первое место в гонке бомбардиров.
Фото © ФК "Локомотив"
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов признан лучшим игроком РПЛ в августе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В списке номинантов также были его коллега по команде Рифат Жемалетдинов, Джон Кордоба из "Краснодара", "зенитовец" Сердар Азмун и Гамид Агаларов из "Уфы". При этом эксперты единогласно решили, что лучшим был именно Смолов, который отличился шесть раз за месяц.
Добавим, что лучшим тренером месяца эксперты назвали наставника "Динамо" Сандро Шварца, а самым красивым голом был признан мяч Алексея Ионова, забитый в ворота "Краснодара".
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