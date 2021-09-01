В списке номинантов также были его коллега по команде Рифат Жемалетдинов, Джон Кордоба из "Краснодара", "зенитовец" Сердар Азмун и Гамид Агаларов из "Уфы". При этом эксперты единогласно решили, что лучшим был именно Смолов, который отличился шесть раз за месяц.